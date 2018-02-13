У Сумах під час пожежі загинули троє У м. Суми під час ліквідації пожежі в житловому будинку вогнеборці виявили тіла 3 людей.

8 березня о 20:03 на лінію екстреного виклику “101” надійшла інформація про пожежу в приватному житловому будинку на трьох господарів за адресою: м.Суми, вул.Лучанська. На місце події були направлені відділення чергових караулів 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин.

На момент прибуття вогнеборців, з вікон та дверей однієї із частин дерев'яного помешкання виходив густий дим. Використовуючи апарати для захисту органів дихання співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій потрапили в палаючий будинок. Під час проведення розвідки, в одій із кімнат де відбувалось горіння, на підлозі було виявлено тіла двох осіб (чоловічої та жіночої статі). Згодом, у задимленій кухні знайшли тіло третьої людини (чоловічої статі).

Зважаючи на те, що помешкання було повністю дерев'яне, існувала загроза швидкого перекидання полум'я на іншу частину будинку в якій проживає сім'я. О 20:40 пожежу було локалізовано та недопущено подальшого поширення вогню. Розбираючи обгорілі конструкції, з метою виявлення прихованих осередків горіння, о 21: 40 пожежу вдалось ліквідувати.

Всього на гасіння було залучено 11 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група у складі працівників підрозділів Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загиблими виявилися господар будинку 1964 р.н., його знайомий 1957 р.н. Особа жінки встановлюється. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – необережність під час куріння.