В Лебедине разыскивают мать, выбросившую младенца Ночью к двери квартиры подбросили младенца.

9 марта в 1.39 в дежурную часть Лебединского отделения полиции поступило сообщение от 39-летней жительницы Лебедина, которая, услышав плач ребенка в подъезде своего дома, вышла из квартиры и обнаружила, что перед дверью ее квартиры лежит младенец, завернутый в белое одеяло с голубыми полосками. Ребенок был одет в теплый серый комбинезон, голубую шапочку с ободком белого цвета, голубой флисовый костюм. По словам медиков, осмотревших младенца, мальчику сейчас около двух месяцев.

Руководство Лебединского отделения полиции просит всех, кому известна какая-либо информация о малыше, сообщить ее в Лебединский отдел полиции (Лебедин, ул. Т.Шевченко, 12, тел. (05445) 2-02-21, м.т. (066) 860-71-42).