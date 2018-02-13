Две сумчанки попали в ТОП-10 на этапе кубка мира

Четвертое место заняла студентка СумГУ Юлия Джима, седьмое – сумчанка Вита Семеренко.
Спринт. Женщины
1. Дарья Домрачева (0+1) 20:56.8
2. Франциска Хильдебранд (0+0) +0.5
3. Лиза Виттоцци (0+1) +5.5
...
4. Юлия Джима (0+0) +17.2
7. Вита Семеренко (0+0) +21.1
35. Валя Семеренко (0+1) +1:26.2
61. Анастасия Меркушина (2+0) +2:14.3
68. Ирина Варвинец (1+1) +2:27.6
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