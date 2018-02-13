Две сумчанки попали в ТОП-10 на этапе кубка мира В финском Контиолахти закончилась женская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа кубка мира.

Четвертое место заняла студентка СумГУ Юлия Джима, седьмое – сумчанка Вита Семеренко. Спринт. Женщины 1. Дарья Домрачева (0+1) 20:56.8 2. Франциска Хильдебранд (0+0) +0.5 3. Лиза Виттоцци (0+1) +5.5 ... 4. Юлия Джима (0+0) +17.2 7. Вита Семеренко (0+0) +21.1 35. Валя Семеренко (0+1) +1:26.2 61. Анастасия Меркушина (2+0) +2:14.3 68. Ирина Варвинец (1+1) +2:27.6