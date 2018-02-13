Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:08206

Две сумчанки попали в ТОП-10 на этапе кубка мира

В финском Контиолахти закончилась женская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа кубка мира.

Четвертое место заняла студентка СумГУ Юлия Джима, седьмое – сумчанка Вита Семеренко.

Спринт. Женщины

1.  Дарья Домрачева (0+1) 20:56.8

2.  Франциска Хильдебранд (0+0) +0.5

3.  Лиза Виттоцци (0+1) +5.5

...

4.  Юлия Джима (0+0) +17.2

7.  Вита Семеренко (0+0) +21.1

35.  Валя Семеренко (0+1) +1:26.2

61.  Анастасия Меркушина (2+0) +2:14.3

68.  Ирина Варвинец (1+1) +2:27.6

Спорт Биатлон

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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