Пьяный начальник УЗЭ Сумщины открыл стрельбу в поезде? Пьяный глава сумского областного управления защиты экономики в ходе выяснения отношений прямо в вагоне прибывающего на одесский вокзал поезда достал травматический пистолет и открыл стрельбу, а после умудрился его потерять.

Об этом сообщает Odessa.Online со ссылкой на свои источники. Они рассказали о подробностях напугавшего пассажиров поезда Киев - Одесса конфликта со стрельбой на одесском железнодорожном вокзале.

Как оказалось, пьяный глава сумского областного управления защиты экономики в ходе выяснения отношений прямо в вагоне прибывающего на вокзал поезда достал травматический пистолет и открыл стрельбу, а после умудрился его потерять.

Конфликт произошел в вагоне уже перед самым прибытием поезда на одесский железнодорожный вокзал. Покинуть вагон на вокзале пьяный полицейский начальник оказался не в состоянии и вместе с ним уехал на «отстой». Уже позже, отоспавшись в вагоне, он обнаружил, что где-то потерял оружие.

Пьяного полицейского чина пытаются «отмазать» сотрудники одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его пистолет.

Источники «Данкора» подтвердили, что речь идет о начальнике управления защиты экономики в Сумской области Николае Сыче.

Напомним: 11 ноября 2016 года информация о назначении Н.Сыча на должность руководителя УЗЭ в Сумской области вызвала широкий резонанс в обществе и привела к акциям протеста, которые освещались средствами массовой информации.

До назначения на должность в г. Сумы Н.Сыч был назначен в г. Запорожье, где сразу поднялась волна возмущения, депутаты писали запросы в Верховную Раду, активисты из местного отделения организации «Всеукраинское бюро люстрации и противодействия коррупции», представители «Самообороны» и «Правого сектора» также вышли на митинги.

Средства массовой информации называют Сыча «человеком Януковича» и связывают его деятельность в г. Запорожье с незаконным обогащением и организации коррупционных схем.