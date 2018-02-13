Сумские биатлонистки выиграли эстафету на чемпионате Украины

9 марта бежали эстфеты. Среди юниорок победу одержала сборная Сумщины в составе Виктории Рыжих, Анна Сытник, Екатерины Свинаренко. Третье место заняла вторая сумская команда – Виктория Ермакова, Татьяна Баранюк и Елена Токарь. Среди юниоров наша команда – Кирилл Сергиенко, Богдан Цымбал, Виталий Демиденко, Евгений Ивченко – стала второй.
10 марта пройдут смешанные эстафеты.
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