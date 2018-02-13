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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03321

Сумчанин стал чемпионом Паралимпийских игр

Уроженец Сум Виталий Лукьяненко - первый украинский победитель XII Паралимпийских зимних игр, которые стартовали в Южной Корее.

Наш земляк, выступающий ныне за Харьковщину, которому помогал Иван Марчишак, выиграл биатлонную гонку на 7,5 км для слабовидящих. На 14 секунд Лукьяненко удалось опередить белоруса Ивана Голуба. Анатолий Ковалевский, у которого спортсменом-лидером был сумчанин Александр Мукшин, в этой гонке финишировал с третьим результатом.

Еще трое украинцев - Ярослав Решетинский, Юрий Уткин, Дмитрий Суярко - показали четвертый, пятый и шестой результат соответственно.

Заметим, что для 39-летнего Лукьяненко это уже пятая золотая награда Паралимпийских игр.

В женской гонке для спортсменов с нарушениями зрения на 6 км Оксана Шишкова (спортсмен-лидер - Виталий Казаков) получила серебряную награду. Украинку смогла опередить только Михайлина Лысова из России, которая в Пхенчхане выступает как нейтральная спортсменка. В этой же гонке украинка Ольга Прилуцкая стала четвертой.

XII Паралимпийские зимние игры

Пхенчхан-2018

Биатлон для спортсменов с нарушениями зрения

Женская гонка на 6 км

1. Михайлина Лысова (НПС) (0 + 0 ) - 18: 48.3

2. Оксана Шишкова (Украина) (0 + 0 ) - + +38.5

3. Светлана Саханенко (Беларусь) (1 + 2) - 1: 40.9

4. Ольга Прилуцкая (Украина) (0 + 3) - 2: 30.7

Мужская гонка на 7,5 км

1. Виталий Лукьяненко (Украина) (0 + 0 ) - 19: 51.0

2. Юрий Голуб (Беларусь) (0 + 1) - +14.1

3. Анатолий Ковалевский (Украина) (0 + 1) - +39.5

4. Ярослав Решетинский (Украина) (1 + 0 ) - +43.3

5. Юрий Уткин (Украина (2 + 0 ) - 1: 33.1

6. Дмитрий Суярко (Украина) (0 + 2) - 2: 05.1

... 8. Александр Казик (Украина) (2 + 1) - 2: 29.8

... 12. Александр Махоткин (Украина) (1 + 1) - +3: 57.9

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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