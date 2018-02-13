«Сумы» сыграли в ничью с середняком второй лиги

Как сообщает официальный сайт клуба, игра завершилась вничью 2:2, причем оба мяча соперники забили с пенальти.
Это был последний матч в рамках третьего сбора. С 12 марта сумчане продолжат готовиться к сезону в Сумах. Первая игра в первой лиге для «Сум» будет 25 марта в Харькове против местного «Гелиоса».
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