«Сумы» сыграли в ничью с середняком второй лиги 9 марта ПФК «Сумы» завершил учебно-тренировочный сбор в Счастливом на Киевщине поединком против винницкой «Нивы-В».

Как сообщает официальный сайт клуба, игра завершилась вничью 2:2, причем оба мяча соперники забили с пенальти.

Это был последний матч в рамках третьего сбора. С 12 марта сумчане продолжат готовиться к сезону в Сумах. Первая игра в первой лиге для «Сум» будет 25 марта в Харькове против местного «Гелиоса».