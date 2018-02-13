Антон Шиндер будет играть в Казахстане Уроженец Сум Антон Шиндер подписал контракт с "Тоболом", сообщает SPORTINFORM.

Детали трудового соглашения не уточняются.

Шиндер начинал карьеру в Германии, в клубе Ян, после чего в 18-летнем возрасте был выкуплен донецким Шахтером.

Игрок известен своими выступлениями за немецкие клубы Гройтер Фюрт II и Аален.

В Украине футболист представлял интересы Таврии, Ворсклы и Черноморца.

Последним местом работы Шиндера был Амкар, который он покинул в августе 2017-го года.