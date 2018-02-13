Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:36146

Антон Шиндер будет играть в Казахстане

Уроженец Сум Антон Шиндер подписал контракт с "Тоболом", сообщает SPORTINFORM.

Детали трудового соглашения не уточняются.

Шиндер начинал карьеру в Германии, в клубе Ян, после чего в 18-летнем возрасте был выкуплен донецким Шахтером.

Игрок известен своими выступлениями за немецкие клубы Гройтер Фюрт II и Аален.

В Украине футболист представлял интересы Таврии, Ворсклы и Черноморца.

Последним местом работы Шиндера был Амкар, который он покинул в августе 2017-го года.

Спорт Антон Шиндер Футбол

По тематике

Сегодня 11:33

«Сумы» сыграли в ничью с середняком второй лиги

9 марта ПФК «Сумы» завершил учебно-тренировочный сбор в Счастливом на Киевщине поединком против винницкой «Нивы-В»....

Вчера 09:15

«Сумы» обыграли команду УПЛ

8 марта ПФК «Сумы» сыграл в Счастливом Киевской области товарищеский матч с командой Премьер-лиги донецким «Олимпиком»....

07.03.2018 15:55

«Сумы» сыграли вничью с «Черкасским Днепром»

7 марта в Белозерье Черкасской состоялся товарищеский матч между ФК «Черкасский Днепр» и ПФК «Сумы»....

07.03.2018 15:17

Из-за неготовности поля перенесли первый домашний матч ПФК «Сумы»

Поединок 23-го тура ПФК «Сумы» - ФК «Ингулец», который должен был состояться 18 марта, по обоюдному согласию команд перенесено на...

«Сумы» подписали вратаря, поигравшего за границей
02.03.2018 17:59

«Сумы» подписали вратаря, поигравшего за границей

2 марта вратарь Анатолий Старущенко официально стал игроком ПФК «Сумы»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.