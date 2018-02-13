Антон Шиндер будет играть в Казахстане

Детали трудового соглашения не уточняются.
Шиндер начинал карьеру в Германии, в клубе Ян, после чего в 18-летнем возрасте был выкуплен донецким Шахтером.
Игрок известен своими выступлениями за немецкие клубы Гройтер Фюрт II и Аален.
В Украине футболист представлял интересы Таврии, Ворсклы и Черноморца.
Последним местом работы Шиндера был Амкар, который он покинул в августе 2017-го года.
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