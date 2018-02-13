Юлия Журавок взяла «серебро» на этапе кубка IBU Сумская биатлонистка с четырьмя нулями стала серебряным призером индивидуальной гонки седьмого этапа Кубка IBU в российском Увате.

Проведя близкий к идеальному старт, Юля показала свой лучший результат в карьере в гонках Кубка IBU, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Вплоть до последнего огневого рубежа на очень высокий результат, включая подиум, претендовала и выпускница СумГУ Ольга Абрамова. Но на 19-м выстреле у Оли случилась заминка, она начала пережидать порыв ветра, и... перестояла. В итоге – еще две минуты штрафа (а всего – три), отбросившие нашу спортсменку на 13-е место.

Еще у двух украинок стрельба совсем не задалась: Яна Бондарь и Надежда Белкина заработали по шесть минут штрафа и финишировали 28-й и 35-й соответственно при 41-й финишировавшей участнице. Приятно отметить, что все наши девушки показали результаты в топ-20 по чистой скорости.

В общем зачете Кубка IBU серебряный успех поднял Юлию Журавок на седьмую строчку, Ольга Абрамова удерживает место в десятке сильнейших.

Завтра в программе седьмого этапа Кубка мира спринты у мужчин и женщин.

Индивидуальная. Женщины

1. Ирина Услугина (0+0+0+1) 47:58,5

2. Юлия Журавок (0+0+0+0) +27,5

3. Евгения Павлова (0+1+0+0) +1:08,2

...

13. Ольга Абрамова (0+1+0+2) +3:31,3

28. Яна Бондарь (0+3+0+3) +6:15,2

35. Надежда Белкина (1+2+0+3) +7:51,6