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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:20163

Юлия Журавок взяла «серебро» на этапе кубка IBU

Сумская биатлонистка с четырьмя нулями стала серебряным призером индивидуальной гонки седьмого этапа Кубка IBU в российском Увате.

Проведя близкий к идеальному старт, Юля показала свой лучший результат в карьере в гонках Кубка IBU, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Вплоть до последнего огневого рубежа на очень высокий результат, включая подиум, претендовала и выпускница СумГУ Ольга Абрамова. Но на 19-м выстреле у Оли случилась заминка, она начала пережидать порыв ветра, и... перестояла. В итоге – еще две минуты штрафа (а всего – три), отбросившие нашу спортсменку на 13-е место.

Еще у двух украинок стрельба совсем не задалась: Яна Бондарь и Надежда Белкина заработали по шесть минут штрафа и финишировали 28-й и 35-й соответственно при 41-й финишировавшей участнице. Приятно отметить, что все наши девушки показали результаты в топ-20 по чистой скорости.

В общем зачете Кубка IBU серебряный успех поднял Юлию Журавок на седьмую строчку, Ольга Абрамова удерживает место в десятке сильнейших.

Завтра в программе седьмого этапа Кубка мира спринты у мужчин и женщин.

Индивидуальная. Женщины

1.  Ирина Услугина (0+0+0+1)  47:58,5

2.  Юлия Журавок (0+0+0+0)  +27,5

3.  Евгения Павлова (0+1+0+0)  +1:08,2

...

13.  Ольга Абрамова (0+1+0+2)  +3:31,3

28.  Яна Бондарь (0+3+0+3)  +6:15,2

35.  Надежда Белкина (1+2+0+3)  +7:51,6

Спорт Биатлон Юлия Журавок

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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