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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:18697

Сумчанки принесли серебро в смешанной эстафете на кубке мира

В финском Контиолахти завершилась смешанная эстафета в рамках седьмого этапа кубка мира по биатлону.

Сборная Украина, в составе которой выступали стреляющие лыжницы из Сум – Вbnf Семеренко и Анастасия Меркушина плюс Артем Прима и Дмитрий Пидручный заняла второе место, уступив победителям итальянцам всего 1,5 секунды.

Смешанная эстафета

1. Италия (1+13) 1:15:08.3

2. Украина (0+3) +1.5

3. Норвегия (0+9) +9.1

4. Россия (0+7) +16.9

5. Франция (2+6) +1:02.2

6. Швеция (1+13) +1:28.3

7. Германия (2+12) +1:31.2

8. Австрия (2+6) +2:34.0

В одиночной смешанной эстафете уроженец Сумщины Артем Тищенко и Ирина Варвинец показали четвертый результат.

Одиночная смешанная эстафета

1. Франция (0+6) 33:29.1

2. Австрия (0+7) +2.4

3. Норвегия (1+11) +4.4

4. Украина (0+5) +10.8

5. Россия (0+8) +16.1

6. Италия (0+9) +21.5

7. Канада (0+6) +23.8

8. Япония (0+6) +34.2

Спорт Биатлон Валентина Семеренко Кубок мира Меркуш

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