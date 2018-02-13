Сумчанки принесли серебро в смешанной эстафете на кубке мира В финском Контиолахти завершилась смешанная эстафета в рамках седьмого этапа кубка мира по биатлону.

Сборная Украина, в составе которой выступали стреляющие лыжницы из Сум – Вbnf Семеренко и Анастасия Меркушина плюс Артем Прима и Дмитрий Пидручный заняла второе место, уступив победителям итальянцам всего 1,5 секунды. Смешанная эстафета 1. Италия (1+13) 1:15:08.3 2. Украина (0+3) +1.5 3. Норвегия (0+9) +9.1 4. Россия (0+7) +16.9 5. Франция (2+6) +1:02.2 6. Швеция (1+13) +1:28.3 7. Германия (2+12) +1:31.2 8. Австрия (2+6) +2:34.0 В одиночной смешанной эстафете уроженец Сумщины Артем Тищенко и Ирина Варвинец показали четвертый результат. Одиночная смешанная эстафета 1. Франция (0+6) 33:29.1 2. Австрия (0+7) +2.4 3. Норвегия (1+11) +4.4 4. Украина (0+5) +10.8 5. Россия (0+8) +16.1 6. Италия (0+9) +21.5 7. Канада (0+6) +23.8 8. Япония (0+6) +34.2