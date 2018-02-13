Сумчанки принесли серебро в смешанной эстафете на кубке мира

Сборная Украина, в составе которой выступали стреляющие лыжницы из Сум – Вbnf Семеренко и Анастасия Меркушина плюс Артем Прима и Дмитрий Пидручный заняла второе место, уступив победителям итальянцам всего 1,5 секунды.
Смешанная эстафета
1. Италия (1+13) 1:15:08.3
2. Украина (0+3) +1.5
3. Норвегия (0+9) +9.1
4. Россия (0+7) +16.9
5. Франция (2+6) +1:02.2
6. Швеция (1+13) +1:28.3
7. Германия (2+12) +1:31.2
8. Австрия (2+6) +2:34.0
В одиночной смешанной эстафете уроженец Сумщины Артем Тищенко и Ирина Варвинец показали четвертый результат.
Одиночная смешанная эстафета
1. Франция (0+6) 33:29.1
2. Австрия (0+7) +2.4
3. Норвегия (1+11) +4.4
4. Украина (0+5) +10.8
5. Россия (0+8) +16.1
6. Италия (0+9) +21.5
7. Канада (0+6) +23.8
8. Япония (0+6) +34.2
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