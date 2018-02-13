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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57307

Сумская биатлонистка снова с медалью на кубке IBU

Юлия Журавок – во второй раз подряд поднимается на пьедестал почета седьмого этапа Кубка IBU.

Причем в спринтерской гонке у женщин, завершавшей программу этапа, Юля вполне могла повторить свой серебряный успех прошедшей накануне индивидуальной гонки. Но на последнем круге "зарубившись" с опытной Каролин Хорхлер, она проиграла немке менее трех секунд, пишет Федерация биатлона Украины.
Еще один высокий результат в десятке сильнейших показала Надежда Белкина, которая, так же как и Журавок, оба огневых рубежа прошла без промахов, но была чуть медленней на трассе – десятое место.
Яна Бондарь, чисто отработав лежку, заработала «дежурные» три круга штрафа в стойке, вследствие чего из претендента на подиум перешла во второй десяток на финише – 25-я позиция. При этом Яна стала быстрейшей среди наших девушек на трассе, показав 11-е время в чистом ходе. У Ольги Абрамовой стрельба оказалась наименее качественной среди украинок – четыре промаха, и как результат – 28-я строчка финишного протокола.
В общем зачете Кубка IBU Юлия Журавок вплотную приблизилась к шестой позиции – от идущей там француженки Эноры Латюльер лучшую из украинок отделяет 11 очков. Ольга Абрамова, несмотря на сегодняшнюю неудачу, продолжает идти девятой.
Восьмой, заключительный этап Кубка IBU начнется в ближайший четверг новым видом биатлонной программы – суперспринтом.
Спринт. Женщины
1. Евгения Павлова (1+0) 24:12,5
2. Каролин Хорхлер (0+0) +4,8
3. Юлия Журавок (0+0) +7,5
...
10. Надежда Белкина (0+0) +40,3
25. Яна Бондарь (0+3) +1:42,4
28. Ольга Абрамова (1+3) +1:55,2

Спорт Биатлон Юлия Журавок

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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