Ночью во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 3 бомжей 11 марта в 1:26 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме в г. Сумы на ул.Металлургов.

На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 4 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что возгорание произошло в подвальном помещении. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки спасатели обнаружили трех мужчин без определенного места жительства. Людей вывели в безопасное место на улицу, медицинская помощь им не понадобилась.

В 1:35 возгорание удалось локализовать и предотвратить ее дальнейшее распространение. В 2:11 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания неосторожное обращение с огнем.