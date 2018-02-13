Ночью во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 3 бомжей

На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 4 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что возгорание произошло в подвальном помещении. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки спасатели обнаружили трех мужчин без определенного места жительства. Людей вывели в безопасное место на улицу, медицинская помощь им не понадобилась.
В 1:35 возгорание удалось локализовать и предотвратить ее дальнейшее распространение. В 2:11 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания неосторожное обращение с огнем.
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