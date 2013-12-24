В Сумах оборвалась праздничная иллюминация Сегодня, 11 марта, вечером на ул. Соборная оборвалась праздничная иллюминация, которая висела над пешеходной улицей.

Об этом в Фейсбуке сообщила сумчанка Эрика Шпанцева, добавив фото.

«По улице Соборной упала растяжка с иллюминацией. Произошло это сегодня, 11 марта, в половине седьмого вечера. К счастью, никто не пострадал», - написала она.

Как сообщает пресс-служба КП «Горсвет», это произошло из-за падения огромной сосульки. Благодаря оперативному реагированию патрульной полиции и бригаде оперативного реагирования КП «Горсвет» конструкция была демонтирована. После проведения ремонтных работ световая иллюминация будет установлена и будет функционировать в обычном режиме.