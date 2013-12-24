Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:31356

В Сумах оборвалась праздничная иллюминация

Сегодня, 11 марта, вечером на ул. Соборная оборвалась праздничная иллюминация, которая висела над пешеходной улицей.

Об этом в Фейсбуке сообщила сумчанка Эрика Шпанцева, добавив фото.

«По улице Соборной упала растяжка с иллюминацией. Произошло это сегодня, 11 марта, в половине седьмого вечера. К счастью, никто не пострадал», - написала она.

Как сообщает пресс-служба КП «Горсвет», это произошло из-за падения огромной сосульки. Благодаря оперативному реагированию патрульной полиции и бригаде оперативного реагирования КП «Горсвет» конструкция была демонтирована. После проведения ремонтных работ световая иллюминация будет установлена и будет функционировать в обычном режиме.

Общество Иллюминация

По тематике

В Сумах потратили 800 тысяч на новогоднюю иллюминацию
23.12.2017 16:59

В Сумах потратили 800 тысяч на новогоднюю иллюминацию

Чтобы добавить сумчанам и гостям города новогоднего настроения, в центральной части Сум добавили праздничных огней....

В центре Сум обновили иллюминацию
29.06.2017 17:10

В центре Сум обновили иллюминацию

КП «Горсвет» обновило иллюминацию на растяжке, расположенной на улице Соборной....

30.12.2014 09:54

Сумчане встретят Новый год с праздничной иллюминацией

Такое распоряжение дал заммэра Виктор Волонтырец директору КП «Горсвет»....

23.12.2014 10:44

В Сумах уменьшат праздничную иллюминацию

Полностью иллюминацию будут включать только в выходные и праздники....

24.12.2013 08:21

Мэр Сум недоволен новогодней иллюминацией

Городской голова Геннадий Минаев дал поручение провести конкурс и поощрить лучших предпринимателей, которые украсили свои фасады праздничной иллюминацией.... 1

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.