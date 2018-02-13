После тысячи перепостов в Фейсбуке коммунальщики заметили состояние центральной остановки

Фото от 9 марта собрало больше тысячи перепостов сумчан и не только.
Только 11 марта на странице мэра Сум Александра Лысенко появилось сообщение об уборке вала с фото.
«Поскольку синоптики прогнозируют нам окончательное потепление, коммунальные предприятия взялись за вывоз снега, ведь ливневая канализация может не справиться с большим количеством воды.
Работают преимущественно ночью, чтобы не становиться на пути трафика. Также обратили внимание на место, по которому было большое количество обращений - переход у «Укртелекома». Еще раз спасибо жителям за сигнал!»
Киоски КП «Электроавтотранс», установленные еще осенью на Покровской площади возле «МакДональдса», до сих пор не работают....
Сегодня, 12 марта, во время аппаратного совещания в мэрии обсуждался вопрос очистки остановок общественного транспорта от снега и льда....
Неизвестные «вандалы» походили по снежному покрову, который дорожники не спешат убирать с площади Независимости....
Сугробы снега на проезжей части дороги вызывают пробки коммунального транспорта....
О работах по ликвидации последствий непогоды главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко доложили во время аппаратного совещания....