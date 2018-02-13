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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30512

После тысячи перепостов в Фейсбуке коммунальщики заметили состояние центральной остановки

Больше двух суток ушло у коммунальных служб города на уборку снежно-ледяного вала на остановке общественного транспорта возле «Укртелекома» после размещения соответствующей фотографии в соцсети.

Фото от 9 марта собрало больше тысячи перепостов сумчан и не только.

 

Только 11 марта на странице мэра Сум Александра Лысенко появилось сообщение об уборке вала с фото.

«Поскольку синоптики прогнозируют нам окончательное потепление, коммунальные предприятия взялись за вывоз снега, ведь ливневая канализация может не справиться с большим количеством воды.

Работают преимущественно ночью, чтобы не становиться на пути трафика. Также обратили внимание на место, по которому было большое количество обращений - переход у «Укртелекома». Еще раз спасибо жителям за сигнал!»

Общество Остановки Уборка снега

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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