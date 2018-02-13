После тысячи перепостов в Фейсбуке коммунальщики заметили состояние центральной остановки Больше двух суток ушло у коммунальных служб города на уборку снежно-ледяного вала на остановке общественного транспорта возле «Укртелекома» после размещения соответствующей фотографии в соцсети.

Фото от 9 марта собрало больше тысячи перепостов сумчан и не только.

Только 11 марта на странице мэра Сум Александра Лысенко появилось сообщение об уборке вала с фото.

«Поскольку синоптики прогнозируют нам окончательное потепление, коммунальные предприятия взялись за вывоз снега, ведь ливневая канализация может не справиться с большим количеством воды.

Работают преимущественно ночью, чтобы не становиться на пути трафика. Также обратили внимание на место, по которому было большое количество обращений - переход у «Укртелекома». Еще раз спасибо жителям за сигнал!»