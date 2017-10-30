Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1320 заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 84, из них раскрыты – 35, а именно: 1 разбойное нападение, 1 ограбление, 11 краж, выявлены 7 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 61 протокол об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1452 вызова. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 797 админматериалов, из них 11 – за вождения в состоянии опьянения. Раскрыто по горячим следам 25 преступлений.