Когда заработают киоски по продаже билетов на центральной остановке

Вопрос поднял сегодня, 12 марта, во время аппаратного совещания в мэрии первый заммэра Сум Владимир Войтенко.
- Виталий Леонидович, - обратился он к директору КП «Электроавтотранс» г-ну Однорогу. – Жителю спрашивают, когда можно будет купить проездные билеты в ваших киосках в центре, возле «/МакДональдса».
- К сожалению, на сессии этот вопрос не голосуется, - ответил тот. – Сейчас мы занимаемся проведением электроснабжения для обеспечения там торговли. Работаем над этим вопросом.
- Вам лично нужно прийти на сессию городского совета и убедить депутатов, потому что необходимо эти пункты открыть и работать. Ну, а с «Облэнерго», я думаю, мы решим…
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