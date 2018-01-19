Когда заработают киоски по продаже билетов на центральной остановке Киоски КП «Электроавтотранс», установленные еще осенью на Покровской площади возле «МакДональдса», до сих пор не работают.

Вопрос поднял сегодня, 12 марта, во время аппаратного совещания в мэрии первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Виталий Леонидович, - обратился он к директору КП «Электроавтотранс» г-ну Однорогу. – Жителю спрашивают, когда можно будет купить проездные билеты в ваших киосках в центре, возле «/МакДональдса».

- К сожалению, на сессии этот вопрос не голосуется, - ответил тот. – Сейчас мы занимаемся проведением электроснабжения для обеспечения там торговли. Работаем над этим вопросом.

- Вам лично нужно прийти на сессию городского совета и убедить депутатов, потому что необходимо эти пункты открыть и работать. Ну, а с «Облэнерго», я думаю, мы решим…