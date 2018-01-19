Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00296

Когда заработают киоски по продаже билетов на центральной остановке

Киоски КП «Электроавтотранс», установленные еще осенью на Покровской площади возле «МакДональдса», до сих пор не работают.

Вопрос поднял сегодня, 12 марта, во время аппаратного совещания в мэрии первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Виталий Леонидович, - обратился он к директору КП «Электроавтотранс» г-ну Однорогу. – Жителю спрашивают, когда можно будет купить проездные билеты в ваших киосках в центре, возле «/МакДональдса».

- К сожалению, на сессии этот вопрос не голосуется, - ответил тот. – Сейчас мы занимаемся проведением электроснабжения для обеспечения там торговли. Работаем над этим вопросом.

- Вам лично нужно прийти на сессию городского совета и убедить депутатов, потому что необходимо эти пункты открыть и работать. Ну, а с «Облэнерго», я думаю, мы решим…

Общество Остановки

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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