Жительница Шостки привезла из Египта малярию

В 2017-м году женщина пребывала в неблагополучной по данному заболеванию стране – Египте. По всей вероятности, там и произошло заражение.

Сейчас женщина взята на учет врачом-инфекционистом. Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, пишет Шостка.info.