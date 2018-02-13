Жительница Шостки привезла из Египта малярию

В 2017-м году женщина пребывала в неблагополучной по данному заболеванию стране – Египте. По всей вероятности, там и произошло заражение.
Сейчас женщина взята на учет врачом-инфекционистом. Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, пишет Шостка.info.
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