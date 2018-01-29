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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26183

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились текущие ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт лестницы стационарного корпуса, стерилизационной терапевтического отделения, коридора рентгенологического отделения, помещений кардиологического отделения и дезкамеры, начат ремонт ортопедо-травматологическое отделение №1), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт физиотерапевтического отделения, хирургического отделения №1, операционного отделения, помещений инженерной службы, коридора поликлиники), в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт кабинетов администрации) и в КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» (начат текущий ремонт по ул. Троицкая, 28 и по ул. Супруна, 10).

Общество Ремонт больниц

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05.03.2018 18:02

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

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В Сумах продолжаются ремонты в больницах

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12.02.2018 13:38

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию о проведении ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

06.02.2018 11:00

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....

29.01.2018 14:46

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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