Перевозчики продолжают возить сумчан на неисправных автобусах 22 технически неисправных пассажирских транспортных средства обнаружили патрульные во время проведения профилактических мероприятий.

В феврале 2018 года на территории Сумской области продолжались инициированные патрульной полицией профилактические мероприятия под названием «Перевозчик Зима-2018». Цель мероприятий - предупреждение аварийности на пассажирском транспорте и профилактика соблюдения водителями автобусов ПДД.

За период проведения мероприятий инспекторы осмотрели более 100 единиц пассажирского автомобильного транспорта, обнаружили около 90 нарушений требований действующего законодательства Украины в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 22 технически неисправных транспортных средства и 13 пассажирских перевозок пассажиров сверх максимального количества - по всем случаям составлялись административные материалы.