Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41459

Перевозчики продолжают возить сумчан на неисправных автобусах

22 технически неисправных пассажирских транспортных средства обнаружили патрульные во время проведения профилактических мероприятий.

В феврале 2018 года на территории Сумской области продолжались инициированные патрульной полицией профилактические мероприятия под названием «Перевозчик Зима-2018». Цель мероприятий - предупреждение аварийности на пассажирском транспорте и профилактика соблюдения водителями автобусов ПДД.

За период проведения мероприятий инспекторы осмотрели более 100 единиц пассажирского автомобильного транспорта, обнаружили около 90 нарушений требований действующего законодательства Украины в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 22 технически неисправных транспортных средства и 13 пассажирских перевозок пассажиров сверх максимального количества - по всем случаям составлялись административные материалы.

Право Патрульная полиция Перевозчики

По тематике

01.03.2018 10:46

В Сумах поймали нарушителя ПДД с чужими правами

Нарушитель пытался избежать ответственности, предоставив патрульным чужие документы....

28.02.2018 13:00

В Сумах копы остановили наркомана с чужим телефоном

Патрульные обнаружили у подозрительного мужчине вещество, похожее на наркотическое, и мобильный телефон, который находится в розыске....

Сумские копы продолжают профилактическую работу с детьми
27.02.2018 11:19

Сумские копы продолжают профилактическую работу с детьми

Одним из направлений работы патрульных является привитие детям навыков безопасного поведения вблизи проезжей части....

22.02.2018 11:14

Сумские копы обнаружили винницкого вора в розыске

На линию 102 поступило сообщение о мужчине, который якобы ножом угрожает своей сожительнице на Курском проспекте....

17.02.2018 21:25

Патрульная полиция в Сумской области расширяет территорию обслуживания

С сегодняшнего дня, 17 февраля, управление патрульной полиции в Сумской области будет патрулировать два отрезка дорог национального значения Н-07 «Киев...

Новости

Пьяный начальник УЗЭ Сумщины открыл стрельбу в поезде?
09.03.2018 21:10
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)
05.03.2018 21:14
Виталий Бутрым признан лучшим легкоатлетом февраля в Украине
Сегодня 15:49
Живая статуя из Сум победила в IV Всеукраинском Фестивале уличного искусства
Сегодня 15:30
На Сумщине полицейские изъяли в частном домохозяйстве устаревшие боеприпасы
Сегодня 15:12
В Сумах полиция за полчаса раскрыла пьяный грабеж
Сегодня 15:07
7-й этап кубка мира завершился для сумчанок без медалей
Сегодня 14:49
На Сумщине за неделю зарегистрировано 88 случаев гриппа
Сегодня 14:44
В течение недели спасатели отбуксировали 8 автомобилей
Сегодня 14:19
В поезде «Кишинев-Москва» пограничники обнаружили 2 центнера мяса
Сегодня 14:10
У Сумах пройде кубок України з козацького двобою
Сегодня 14:07
В сумских больницах продолжаются ремонты
Сегодня 13:26
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.