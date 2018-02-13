В селе на Сумщине расстреляли 20 собак Об этом сообщается на странице Сумского общества защиты животных в Фейсбуке.

«Вопиющий случай жестокости произошел в селе Великие Вильмы Сумского района, всего в 16 км от областного центра. Вопреки Закону о жестоком обращении с животными, в деревне застрелили около 20 собак. По словам местных жителей, в деле замешаны председатель сельсовета, зоотехник и охотники, которых и попросили осуществить ужасную задумку. Вчера в село выехали активисты СОЗЖ, некоторые трупы еще были неубраны, а одного щенка-подростка (назвали Пухом) удалось забрать с собой и доставить к врачу, что сейчас борется за его жизнь. У песика - два огнестрельных ранения. Жители села боятся открыто говорить о произошедшем и называть имена причастных, но столь вопиющий случай нельзя оставлять без внимания. Мы привлечем внимание общественности при помощи СМИ, а также обратимся к правоохранительным органам, чтобы с убийцами-живодерами разобрались согласно законодательству», - говорится в сообщении.