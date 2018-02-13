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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22649

В селе на Сумщине расстреляли 20 собак

Об этом сообщается на странице Сумского общества защиты животных в Фейсбуке.

«Вопиющий случай жестокости произошел в селе Великие Вильмы Сумского района, всего в 16 км от областного центра. Вопреки Закону о жестоком обращении с животными, в деревне застрелили около 20 собак. По словам местных жителей, в деле замешаны председатель сельсовета, зоотехник и охотники, которых и попросили осуществить ужасную задумку. Вчера в село выехали активисты СОЗЖ, некоторые трупы еще были неубраны, а одного щенка-подростка (назвали Пухом) удалось забрать с собой и доставить к врачу, что сейчас борется за его жизнь. У песика - два огнестрельных ранения. Жители села боятся открыто говорить о произошедшем и называть имена причастных, но столь вопиющий случай нельзя оставлять без внимания. Мы привлечем внимание общественности при помощи СМИ, а также обратимся к правоохранительным органам, чтобы с убийцами-живодерами разобрались согласно законодательству», - говорится в сообщении.

Право Бездомные собаки Сумской район Убийство

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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