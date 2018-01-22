На Сумщине ожидают ремонтно-дорожный бум Нынешний год для Сумской области должен стать годом интенсивного ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Николай Клочко, комментируя планы региона на ближайшую перспективу, пишет Урядовий кур’єр.

В частности, уже распределены и направлены соответствующие средства всем районам, чтобы на местах могли их полностью освоить и привести магистрали в надлежащее состояние. Ведь одна из главных задач - выполнить максимально качественный ремонт, который бы долго не нуждался в новых денежных вложениях.

Другой приоритет - установление реального контроля за нагрузкой на автотрассы. Для этого будет продолжена работа по обустройству весовых комплексов, которые уже функционируют на многих участках дорог.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Сумской области Ивана Романюка, на балансе ведомства две тысячи километров дорог, которые финансируются главным образом Укравтодором. На четыре объекта уже выделены средства, сейчас проходят тендерные процедуры, чтобы с наступлением тепла приступить непосредственно к строительству и реконструкции.

Так, будет отремонтирована вся дорога от Ахтырки до Харькова, а не только Сумская область; отрезок от границы с Черниговщиной до города Ромны; по направлению Киев - Сумы - Харьков, на разработку проектно-сметной документации которой в прошлом году выделены средства из областного бюджета, а также отремонтируют мост у села Климентово на дороге Сумы - Полтава.

По предварительным расчетам, всего будет освоено около миллиарда гривен из различных финансовых источников.