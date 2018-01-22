На Сумщине ожидают ремонтно-дорожный бум

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Николай Клочко, комментируя планы региона на ближайшую перспективу, пишет Урядовий кур’єр.
В частности, уже распределены и направлены соответствующие средства всем районам, чтобы на местах могли их полностью освоить и привести магистрали в надлежащее состояние. Ведь одна из главных задач - выполнить максимально качественный ремонт, который бы долго не нуждался в новых денежных вложениях.
Другой приоритет - установление реального контроля за нагрузкой на автотрассы. Для этого будет продолжена работа по обустройству весовых комплексов, которые уже функционируют на многих участках дорог.
По словам начальника Службы автомобильных дорог в Сумской области Ивана Романюка, на балансе ведомства две тысячи километров дорог, которые финансируются главным образом Укравтодором. На четыре объекта уже выделены средства, сейчас проходят тендерные процедуры, чтобы с наступлением тепла приступить непосредственно к строительству и реконструкции.
Так, будет отремонтирована вся дорога от Ахтырки до Харькова, а не только Сумская область; отрезок от границы с Черниговщиной до города Ромны; по направлению Киев - Сумы - Харьков, на разработку проектно-сметной документации которой в прошлом году выделены средства из областного бюджета, а также отремонтируют мост у села Климентово на дороге Сумы - Полтава.
По предварительным расчетам, всего будет освоено около миллиарда гривен из различных финансовых источников.
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