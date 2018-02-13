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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10109

В поезде «Кишинев-Москва» пограничники обнаружили 2 центнера мяса

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции, часть которой была скрыта от контроля.

В ходе проверки двух пассажирских купе одного из вагонов поезда пограничный наряд в межпотолочном пространстве и ящиках обнаружил 5 сумок с мясной продукцией, общий вес которой составила около 185 килограммов. Владельцем груза оказался 34-летний гражданин Молдовы, пассажир этого поезда.

Обнаруженный товар изъят для принятия правового решения. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Мясо Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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