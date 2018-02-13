В поезде «Кишинев-Москва» пограничники обнаружили 2 центнера мяса

В ходе проверки двух пассажирских купе одного из вагонов поезда пограничный наряд в межпотолочном пространстве и ящиках обнаружил 5 сумок с мясной продукцией, общий вес которой составила около 185 килограммов. Владельцем груза оказался 34-летний гражданин Молдовы, пассажир этого поезда.
Обнаруженный товар изъят для принятия правового решения. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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