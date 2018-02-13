В поезде «Кишинев-Москва» пограничники обнаружили 2 центнера мяса В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции, часть которой была скрыта от контроля.

В ходе проверки двух пассажирских купе одного из вагонов поезда пограничный наряд в межпотолочном пространстве и ящиках обнаружил 5 сумок с мясной продукцией, общий вес которой составила около 185 килограммов. Владельцем груза оказался 34-летний гражданин Молдовы, пассажир этого поезда. Обнаруженный товар изъят для принятия правового решения. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.