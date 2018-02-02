На границе пограничники обнаружили старинные самовары и фарфоровые статуэтки

Пограничный наряд во время проверки госграницы в районе н.п. Поповка, в непосредственной близости от границы обнаружил 2 старинных самовара XIX века и 8 фарфоровых статуэток времен бывшего СССР.
Предварительно установлено, что данный товар правонарушители, скорее всего, планировали переместить через границу на территорию России.
Сейчас обнаруженные предметы антиквариата доставлены в пограничное подразделение, после чего в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы. Пограничники проводят комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
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