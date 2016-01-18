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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12197

В центре Сум снег с крыши повредил вывеску

Снег, упавший с крыши в результате подтаивания, задел вывеску магазина на пр. Шевченко.

Теперь вывеска лишилась одной из букв. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумской активист Александр Соколов.

«Чего и следовало ожидать.

Вот вам лицо власти и её умение решать элементарные вопросы.

Это хорошо, что никто не пострадал, кроме вывески.

Какое-то наказание на нашу голову...», - прокомментировал он.

Общество Вывеска Снег

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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