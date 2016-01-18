В центре Сум снег с крыши повредил вывеску Снег, упавший с крыши в результате подтаивания, задел вывеску магазина на пр. Шевченко.

Теперь вывеска лишилась одной из букв. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумской активист Александр Соколов.

«Чего и следовало ожидать.

Вот вам лицо власти и её умение решать элементарные вопросы.

Это хорошо, что никто не пострадал, кроме вывески.

Какое-то наказание на нашу голову...», - прокомментировал он.