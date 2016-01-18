В центре Сум снег с крыши повредил вывеску

Теперь вывеска лишилась одной из букв. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумской активист Александр Соколов.
«Чего и следовало ожидать.
Вот вам лицо власти и её умение решать элементарные вопросы.
Это хорошо, что никто не пострадал, кроме вывески.
Какое-то наказание на нашу голову...», - прокомментировал он.
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