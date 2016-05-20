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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22284

Экс-губернатора Сумщины Шульгу уволили из НАУ

Как говорится в приказе и.о. ректора НАУ, за грубое нарушение трудового законодательства

Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Согласно действующему законодательству, приказом и.о. ректора Национального авиационного университета Владимира Исаенко, за нарушение трудовой дисциплины уволен проректор по корпоративному управлению Владимир Шульга - за грубое нарушение трудовых обязанностей, говорится в сообщении.

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Право Владимир Шульга

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