Живая статуя из Сум победила в IV Всеукраинском Фестивале уличного искусства В воскресенье, 11 марта, в Днепре IV Всеукраинский Фестиваль уличного искусства объявил победителей.

На IV Всеукраинском Фестивале уличного искусства выбирали победителей в двух номинациях - статические и динамические жанры. Статические жанры объединяют разнообразные живые статуи, а -динамические - артистов, которые движутся: мимов, кукольников, клоунов, фокусников. Если в прошлом году лучшими стали представители мегаполисов, принимающих фестиваль – Харькова и Днепра, то в этот раз победа досталась артистам из других городов, пишет сайт Агентства творческих сабытий.

Для Дмитрия Буйвала, работающего в жанре живая статуя Mr. Show Time («Артель «МИФ», Сумы) 1 место в номинации «Статические жанры» и Приз зрительских симпатий стали результатом планомерного развития, ведь он участвует в фестивале уже четвёртый год.

За победу в этой номинации Дмитрий благодарит, в первую очередь, поклонников «Артели «МИФ» из разных городов Украины: «Мы работаем не только в Сумах, у нас много выступлений во Львове, в Киеве, в тех же Днепре и Харькове. Нас ждут, «болеют» за нас и поддерживают, даже если не могут прийти на выступления».

Первое же место стало для опытного артиста своего рода сюрпризом. По его словам, он не приезжает на фестиваль с мыслью о призовых местах. Просто январь-март для уличных артистов – сложный сезон, когда выступлений немного: «Я в эти месяцы начинаю скучать за публикой, за живой реакцией людей, - признаётся Дмитрий. Фестиваль – лучшее место, чтобы быть в форме».

Кроме того, в динамическом жанре «мим» второе место занял его коллега по «Артели» Александр Якушенко.

IV Всеукраинский Фестиваль уличного искусства проходил с 5 января по 11 марта 2018 года. Профессиональное жюри оценивало участников по 10-бальной системе согласно трем критериям: оригинальность образа; целостность образа (костюм и использование реквизита); сценическое обаяние и взаимодействие со зрителем.

Лариса Ильченко, АСТ