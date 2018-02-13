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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В течение недели спасатели отбуксировали 8 автомобилей

Среди них 6 карет «скорой» и рейсовый автобус.

На Сумщине спасатели продолжают помогать водителям преодолевать последствия непогоды, а медработникам - доставлять пациентов в больницы. Так, на прошлой неделе из снежных заносов были освобождены 6 автомобили экстренной медицинской помощи в Конотопском, Путивльском, Кролевецком, Лебединском, Середина-Будском районах. А в Конотоп 6 марта сотрудники Службы спасения помогли доставить беременную женщину в больницу.

9 марта на телефонную линию «101» поступила информация, что в Ямпольском районе вблизи с. Романькове съехал в кювет и застрял рейсовый автобус сообщением «Знобь-Новгородское - Сумы». Из людей никто не пострадал. На место вызова прибыл дежурный караул профессионального пожарного поста из г. Дружба и дополнительно привлекли спецтехнику райавтодора - трактор «Т-150». Спасатели вместе с дорожниками расчистили прилегающую территорию от снежных заносов и кустарников. После этого удалось высвободить автобус из кювета и отбуксировать на безопасный участок пути.

Всего с начала непогоды, из «снежных ловушек» подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области было спасено 85 человек и 34 единицы техники, в том числе 18 карет «скорой», 2 автобуса.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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