Сумские футзалисты выходят в 1/4 финала Второй лиги

9 и 11 марта подопечные Олега Хавренко сыграли два матча против харьковской «Академию футзала ФК «Кобра». В первой игре наши земляки обыграли гостей 7:4, в ответном поединке – 3:2.
Борьбу за путевки в ¼ финала продолжают сумские «Технология» (обыграла в Виннице местный одноименный клуб 11:8 ), «Сумыхимпром-СумДПУ» (победа дома над одесским «Эпицентр К Таирова» 2:1), роменский «Рятувальник» (разгромил в Херсоне местный футзальный клуб «Anceglob» 9:1) и конотопский «Локомотив» (домашняя ничья против винницкого «Энергетика» 5:5).
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