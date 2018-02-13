Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15240

Сумские футзалисты выходят в 1/4 финала Второй лиги

«Food Centre» стал первой сумской командой, оформившей путевку в четвертьфинал Второй лиги чемпионата Украины по футзалу.

9 и 11 марта подопечные Олега Хавренко сыграли два матча против харьковской «Академию футзала ФК «Кобра». В первой игре наши земляки обыграли гостей 7:4, в ответном поединке – 3:2.

Борьбу за путевки в ¼ финала продолжают сумские «Технология» (обыграла в Виннице местный одноименный клуб 11:8 ), «Сумыхимпром-СумДПУ» (победа дома над одесским «Эпицентр К Таирова» 2:1), роменский «Рятувальник» (разгромил в Херсоне местный футзальный клуб «Anceglob» 9:1) и конотопский «Локомотив» (домашняя ничья против винницкого «Энергетика» 5:5).

Спорт Футзал

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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