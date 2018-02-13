7-й этап кубка мира завершился для сумчанок без медалей 11 марта в седьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти завершился женским масс-стартом.

Ни одна из записных фавориток гонки и лидеров общего зачета не сумели пробиться на пьедестал почета. К заключительной стрельбе путем отсева сформировалась тройка претенденток на победу – немка Ванесса Хинц, итальянка Лиза Виттоцци и попавшая в стартовый протокол лишь в последний момент ввиду отказа двух участниц француженка Анаис Шевалье, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Из этой тройки лишь у француженки был победный опыт в личных гонках Кубка мира, но и он не помог Анаис, которая в решающий момент свой последний выстрел запустила мимо цели! Если учесть, что чуть ранее круг штрафа заработала и Виттоцци, у Ванессы Хинц был уникальный шанс. Немка им воспользовалась – закрыв все мишени на четвертой стрельбе подряд и устремившись за своей первой победой! И хотя боровшиеся между собой итальянка и француженка постепенно отыгрывали секунды, на финише Хинц все еще имела более чем комфортный 13-секундный перевес.

А борьба за серебро закончилась в пользу Виттоцци, которая завоевала в Контиолахти третий подиум в трех гонках! Бронза – на персональном счету Шевалье.

Среди претенденток на Большой Хрустальный Глобус лучшей стала Кайса Макаряйнен, которая на глазах родной публики финишировала четвертой.

Среди украинских девушек шансы на очень высокие места вплоть до последней стрельбы сохраняли Юлия Джима и Валентина Семеренко. Но обе, претендуя на попадание в цветочную церемонию, не справились с ветром и волнением четвертого рубежа, допустили по два промаха и на финише были 14-й и 22-й соответственно. Между ними, 17-й, гонку закончила Вита Семеренко, которая показала хорошую скорострельность, но при этом трижды уходила на штрафной круг.

После домашнего этапа на счету Кайсы 666 очков в общем зачете. Словачка Анастасия Кузьмина отстает на 53 балла, а дальше – уже борьба за бронзу сезона между итальянкой Доротеей Вирер и немкой Лаурой Далмайер, между которыми всего 2 балла. Лучшей в нашей команде остается Вита Семеренко, занимающая теперь восьмое место. Юлия Джима идет 14-й, Валя Семеренко – 19-й.

Соревнования в Кубке мира продолжатся в норвежском Холменколлене, который примет восьмой этап. В ближайший четверг пройдут спринты у женщин и мужчин.

Масс-старт. Женщины

1. Ванесса Хинц (0+0+0+0) 35:47.9

2. Лиза Виттоцци (0+0+0+1) +13.5

3. Анаис Шевалье (0+0+0+1) +16.8

...

14. Юлия Джима (0+0+0+2) +1:28.6

17. Вита Семеренко (1+0+2+0) +1:46.0

22. Валя Семеренко (1+0+0+2) +2:03.1