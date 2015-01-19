У Сумах відбудеться марш добровольців 14 березня у Сумах відбудеться марш добровольців.

До Дня українського добровольця хода пройде від пам’ятного знаку Борцям за волю України на вул. 20 років Перемоги до пл. Незалежності. Початок о 18.30.