У Сумах відбудеться марш добровольців

До Дня українського добровольця хода пройде від пам’ятного знаку Борцям за волю України на вул. 20 років Перемоги до пл. Незалежності. Початок о 18.30.
Національно-визвольний рух «Правий сектор» запрошує друзів, побратимів та людей доброї волі взяти участь у смолоскиповому Марші Пам'яті друга «Сєвєра», який...
Сегодня, 14 марта, в Сумах будут праздновать День украинских добровольцев....
В память о событиях кровавого разгона Майдана «Беркутом» в 2013 году в Сумах состоится марш достоинства....
15 марта Сумское отделение ВОО «Сокіл» организовало первый в восточной части Украины марш памяти защитников Карпатской Украины....
Об этом сообщила информационная служба Сумского областного общества УНСО.... 2