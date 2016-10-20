Сумские бойцы отличились в Полтаве

В соревнованиях принимали участие около 250 спортсменов со всей Украины.
Из 13 сумских спортсменов, представлявших спортклуб «Звезды Олимпа», 12 заняли призовые места. Назар Цыганенко стал лучшим спортсменом в категории кадеты.
Первые места:
Цыганенко Назар (кадеты, -41 кг);
Гриценко Богдан (младшие юноши, -30 кг);
Белаш Максим (младшие юноши, -32 кг);
Матвиенко Тимур (юноши, -52 кг);
Черевань Вика (младшие девушки, -30 кг);
Мяснянкина Лиза (младшие девушки, -28 кг).
Вторые места:
Колеганов Ваня (младшие юноши, -24 кг);
Ревякин Илья (юноши, -33 кг);
Бокатова Евгения (кадетки, -29 кг);
Кривошей Лера (младшие девушки, - 30 кг).
Третьи места:
- Крятов Дмитрий (кадеты, -37 кг);
- Нефёдова Варвара (младшие девушки -22 кг).
Пятое место:
- Дегтярёв Дмитрий (юноши, -33кг).
Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.
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