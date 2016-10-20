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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы отличились в Полтаве

10-11 марта в Полтаве прошёл открытый чемпионат Полтавской области по тхеквондо.

В соревнованиях принимали участие около 250 спортсменов со всей Украины.

Из 13 сумских спортсменов, представлявших спортклуб «Звезды Олимпа», 12 заняли призовые места. Назар Цыганенко стал лучшим спортсменом в категории кадеты.

Первые места:

Цыганенко Назар (кадеты, -41 кг);

Гриценко Богдан (младшие юноши, -30 кг);

Белаш Максим (младшие юноши, -32 кг);

Матвиенко Тимур (юноши, -52 кг);

Черевань Вика (младшие девушки, -30 кг);

Мяснянкина Лиза (младшие девушки, -28 кг).

Вторые места:

Колеганов Ваня (младшие юноши, -24 кг);

Ревякин Илья (юноши, -33 кг);

Бокатова Евгения (кадетки, -29 кг);

Кривошей Лера (младшие девушки, - 30 кг).

Третьи места:

- Крятов Дмитрий (кадеты, -37 кг);

- Нефёдова Варвара (младшие девушки -22 кг).

Пятое место:

- Дегтярёв Дмитрий (юноши, -33кг).

Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.

Спорт Тхеквондо

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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