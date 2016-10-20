Сумские бойцы отличились в Полтаве 10-11 марта в Полтаве прошёл открытый чемпионат Полтавской области по тхеквондо.

В соревнованиях принимали участие около 250 спортсменов со всей Украины. Из 13 сумских спортсменов, представлявших спортклуб «Звезды Олимпа», 12 заняли призовые места. Назар Цыганенко стал лучшим спортсменом в категории кадеты. Первые места: Цыганенко Назар (кадеты, -41 кг); Гриценко Богдан (младшие юноши, -30 кг); Белаш Максим (младшие юноши, -32 кг); Матвиенко Тимур (юноши, -52 кг); Черевань Вика (младшие девушки, -30 кг); Мяснянкина Лиза (младшие девушки, -28 кг). Вторые места: Колеганов Ваня (младшие юноши, -24 кг); Ревякин Илья (юноши, -33 кг); Бокатова Евгения (кадетки, -29 кг); Кривошей Лера (младшие девушки, - 30 кг). Третьи места: - Крятов Дмитрий (кадеты, -37 кг); - Нефёдова Варвара (младшие девушки -22 кг). Пятое место: - Дегтярёв Дмитрий (юноши, -33кг). Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.