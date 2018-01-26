В Сумах полиция за полчаса раскрыла пьяный грабеж Двое мужчин после длительного «отдыха» в баре открыто отобрали у сумчанина кошелек с деньгами и мобильный телефон.

Около пяти часов утра в полицию обратился житель Сум и сообщил, что стал жертвой преступления. Как выяснилось, в самом центре города, в пер. 9 Мая, его ограбили двое неизвестных, силой отобрав дорогой мобильный телефон и 900 гривен. В ходе неотложных розыскных мероприятий полиция уже через полчаса задержала двух мужчин 29-ти и 30-ти лет, подозреваемых в совершении грабежа. Младший из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

Полиция установила, что все три фигуранта дела никогда ранее не были знакомы между собой, а в одном месте собрал случай и влечение к алкоголю. Поэтому после употребленного спиртного двое мужчин неожиданно решили отобрать деньги у третьего, что сразу же и было сделано.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Один из злоумышленников взят под стражу, другой находится под домашним арестом.

К слову: с начала года полиция Сумщины раскрыла 29 из 42 совершенных грабежей, и 348 из совершенных 524 краж личного имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.