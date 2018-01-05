На Сумщине полицейские изъяли в частном домохозяйстве устаревшие боеприпасы Пять минометных мин и артснаряд времен Второй мировой войны хранил дома житель одного из сел Белопольского района.

В дежурную часть Белопольского отделения полиции поступило сообщение от граждан, что во дворе своего 56-летнего родственника они нашли несколько старых минометных мин и артиллерийский снаряд. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, усиленная взрывотехниками и кинологом из ГУНП области.

«Как оказалось на месте происшествия, несколько дней назад по решению суда владелец дома был помещен в психоневрологический диспансер для принудительного лечения, - комментирует Андрей Анисимов, начальник Белопольского отделения полиции. - Его родственники, жители этого же села, пришли в дом мужчині, чтобы присмотреть за хозяйством. И случайно нашли во дворе, под грудой собранного металлолома, пять минометных мин и один артиллерийский снаряд».

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, мины и снаряд относятся ко временам Второй мировой войны, но до сих пор составляют большую опасность в случае детонации. Поэтому, правоохранители сразу организовали охрану безопасного периметра и вызвали саперное подразделение Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, и уничтожили боеприпасы в безопасном месте.

Работники полиции благодарны семье мужчині за проявленную бдительность, благодаря которой удалось избежать непредсказуемых, а то и летальных, последствий. И призывают других граждан сообщать в полицию об аналогичных находках на круглосуточную бесплатную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.