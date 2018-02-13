Полицейские задержали серийного автовора Житель Конотопщини украл мопед своего земляка и машины двух жителей соседнего райцентра.

В Бурынское отделение полиции обратился 37-летний владелец автомобиля «Москвич», который рассказал, что на автодороге, неподалеку от своего дома, оставил свою машину без присмотра, а когда вернулся, обнаружил ее исчезновение.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, - комментирует Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и вскоре задержали подозреваемого - 25-летнего жителя одного из сел Конотопского района. Во время проверки выяснилось, что мужчина причастен еще к нескольким преступлениям - краже аккумулятора и магнитолы из автомобиля «Ланос», принадлежащий жителю Бурыни, и похищение мопеда «Дельта» из гаража 88-летнего жителя Конотопского района».

По словам задержанного, он проникал в салоны машин, разбив стекло дверцы. А мопед похитил из гаража, повредив дверной замок. Все свои «трофеи» мужчина планировал продать, а на вырученные деньги содержать семью.

Правоохранители уже вернули похищенный автотранспорт владельцам. В отношении злоумышленника открыли уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и уделять больше внимания сохранению своего имущества: не оставлять транспортные средства в людных местах без присмотра и пользоваться услугами охраняемых стоянок, дверцы замыкать каждый раз, даже когда возникает необходимость отойти буквально на несколько минут. Ни при каких обстоятельствах не следует оставлять на видном месте в салоне дорогие или яркие вещи - это дополнительно привлекает внимание воров. Также не лишним будет оборудовать транспорт сигнализацией или противоугонными средствами безопасности, которые помогут уберечь его от похитителей, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.