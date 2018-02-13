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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45167

За выходные на Сумщине полицейские раскрыли 9 краж

С начала года полицейские уже разоблачили 348 фактов краж чужого имущества. На увеличение этого показателя в эти выходные сработали полицейские Ахтырского, Середина-Будского, Шосткинского, Роменского районов и областного центра.

Сразу трех похитителей чужого имущества разоблачили полицейские Ахтырщини. Так, на краже 510 американских долларов «погорел» 54-летний житель райцентра. Полицейским удалось не только найти злоумышленника, но и вернуть потерпевшему похищенные средства. Следователи уже объявили мужчине о подозрении за совершенное правонарушение по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. А другой 28-летний ахтырчанин попался на краже компьютерной игровой приставки, которую украл из игрового центра. Еще одного 29-летнего злоумышленника стражи правопорядка уличили в краже металлических изделий и одежды из летней кухни и жилого дома потерпевшего. Как и в первом случае правоохранителям удалось отыскать похищенные вещи, и после оформления соответствующих материалов они будут возвращены владельцу.

Две кражи раскрыли полицейские Середина-Буды. В первом случае, правоохранители раскрыли кражу холодильника из подсобного помещения местной пенсионерки. Похитителем оказался ее 29-летний сын. Мужчина разобрал холодильник и начал сбывать детали. Однако «успешному бизнесу» помешали местные полицейские, которые оперативно вычислили злоумышленника и изъяли части от похищенного бытового устройства. А во втором случае, правоохранители установили причастность к похищению металлических изделий из частного дома в райцентре 59-летнего местного жителя. Как и в предыдущем случае, часть похищенных предметов удалось вернуть владельцу.

Кражи еще двух мобильных телефонов и мешка сахара весом 50 кг раскрыли полицейские Ромен, Шостки и Сум.

По всем установленным фактам совершенных краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины и начаты соответствующие следственные действия, в рамках которых следователи проверят подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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