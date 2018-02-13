Виталий Бутрым признан лучшим легкоатлетом февраля в Украине

И у мужчин, и у женщин победу одержали новоиспеченные рекордсмены Украины - сумчанин Виталий Бутрым, который на соревнованиях в Турции установил новый национальный рекорд Украины в беге на 400 метров в помещениях (46,45 с) и Марина Килипко, которая во Франции в прыжках с шестом преодолела высоту 4,62 м, что также является новым национальным рекордом для помещений.
Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались трети всех голосов.
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