В Сумах задержали банду малолеток, напавших ночью на сумчанина По подозрению в совершении разбойного нападения задержана группа из шести человек, среди которых пять несовершеннолетних.

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту совершения группой лиц разбойного нападения на сумчанина.

Происшествие случилось ночью 5 марта в Сумы возле дома № 16 по ул. Леси Украинки. Около 2 часов ночи шесть парней напали на сумчанина, который возвращался с работы, жестоко избили его и отобрали все ценные вещи и документы. Мужчину без сознания нашел случайный прохожий, который вызвал полицию и медиков. Патрульные полицейские отреагировали мгновенно - по приметам, которые предоставил потерпевший, уже через несколько минут нашли и задержали нападавших. У одного из задержанных был обнаружен мобильный телефон потерпевшего, другой успел выбросить похищенный кошелек, однако это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сейчас всем шести нападающим, самому младшему из которых в тот день исполнилось 15 лет, а самому старшему исполнилось 18 лет, вручены извещения о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Одного 16-летнего, в отношении которого в суде уже слушается дело по обвинению в подобном преступлении, взяли под стражу. Самому старшему подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Что касается других участников разбойного нападения направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ноги. Согласно заключению медиков, подозреваемые не находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.