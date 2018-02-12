В Сумах грузовики продолжают усложнять движение троллейбусов Из-за припаркованной на обочине машины между остановками «ул. Ковпака» и «4-я поликлиника» в направлении центра города остановилось сразу 4 троллейбуса.

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке. Из-за затора троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 7, 10А, 18 временно прекратили движение. Поэтому, обращаем внимание пассажиров, что троллейбусы на этих маршрутах вынужденно будут курсировать с отклонениями от графиков, говорится в сообщении.