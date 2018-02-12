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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42545

В Сумах грузовики продолжают усложнять движение троллейбусов

Из-за припаркованной на обочине машины между остановками «ул. Ковпака» и «4-я поликлиника» в направлении центра города остановилось сразу 4 троллейбуса.

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке. Из-за затора троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 7, 10А, 18 временно прекратили движение. Поэтому, обращаем внимание пассажиров, что троллейбусы на этих маршрутах вынужденно будут курсировать с отклонениями от графиков, говорится в сообщении.

Общество Троллейбусы

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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