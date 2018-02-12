В Сумах грузовики продолжают усложнять движение троллейбусов

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке. Из-за затора троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 7, 10А, 18 временно прекратили движение. Поэтому, обращаем внимание пассажиров, что троллейбусы на этих маршрутах вынужденно будут курсировать с отклонениями от графиков, говорится в сообщении.
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КП «Электроавтотранс» запланировано ремонт т7 троллейбусов в 2018 году....