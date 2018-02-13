Сумские ходоки отличились на чемпионате Украины 10-11 марта в Луцке проходил зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей.

Среди 132 спортсменов из 14 регионов Украины, а также Венгрии и Латвии были и 22 атлета с Сумщины. Четвертый год подряд команда Сумщины - в тройке лучших областей Украины в этом виде. Наши спортсмены, набрав 722 очка, уступили лишь признанным лидерам - командам Волынской и Киевской областей, сообщает сайт Федерации легкой атлетики Сумской области.

Наши земляки завоевали два первых места, три вторых, три третьих, два четвертых, два пятых и два шестых места.

«Золото» получили:

- Анастасия Лукашевич (Восточный ЦОП) - 5 км, девушки - 26:14;

- Николай Рущака (СРДЮСШ Сумы) - 3 км, юноши - 13:53.

«Серебро» в активе:

- Юлии Балым (ОДЮСШ Сумы) - 20 км, молодежь - 1:44:06;

- Инны Кашиной (ШВСМ Сумы) - 20 км, женщины - 1:32:07;

- Людмила Шелест (ШВСМ Сумы) - 35 км, женщины - 3:09:03.

Бронзовые медали завоевали:

- Алина Ткач (Восточный ЦОП) - 10 км, юниорки - 52:33;

- Олег Свистун (Восточный ЦОП) - 20 км, молодежь - 1:26:28;

- Марианна Гончарова (ШВСМ Сумы) - 35 км, женщины - 3:12:46.

По результатам этих соревнований будет сформирован состав сборной команды Украины для участия в командном чемпионате мира, который состоится 5-6 мая в китайском городе Тайцан.