В Шостке поймали «металлиста-тяжеловеса» Станину фрезерного станка из нежилого домохозяйства самостоятельно вынес 33-летний житель одного из сел Шосткинского района. В ходе следствия выяснилось, что еще одним его трофеем стала труба весом 70 килограммов.

На линию «102» обратился 42-летний житель одного из сел Шосткинского района. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный похитил из нежилого домохозяйства его сестры металлическую станину фрезерного станка.

Проведя ряд розыскных мероприятий, местные участковые инспекторы полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который проник в нежилое домохозяйство в поисках металла.

По словам злоумышленника, похищенную вещь он продал, а деньги потратил на свои нужды.

«Во время проведения проверки, участковые офицера установили еще один факт совершения им же аналогичного преступления, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Из домохозяйства своей односельчанки он украл металлическую трубу весом около 70 кг».

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.