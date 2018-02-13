В Сумах провели благотворительный аукцион в помощь дочери участника АТО

Вера из многодетной семьи. Ее родные прилагают максимум физических сил и финансов, чтобы поставить девочку на ноги. А реабилитация стоит немало. Отец девочки является участником антитеррористической операции, поэтому Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей не мог остаться в стороне и устроил для спасения ребенка первый в своей практике благотворительный аукцион.
На продажу выставили работы детей участников АТО и их жен, а также картины представителей областной организации Национального Союза художников Украины. В общей сложности 50 лотов начальной стоимостью от 50 грн до 1 тыс. гривен.
Благодаря аукциону выручили для юной сумчанки с ДЦП 6450 грн, которые передали родителям Веры.
Сбор средств для девочки продолжается. В среду, 28 марта, представители Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей будут просить помощи для дочери участника АТО у депутатов городского совета.
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