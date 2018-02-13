В Конотопе «заминировали» ж/д вокзал К уголовной ответственности привлечен конотопчанин, который сообщил о заминировании вокзала.

Конотопской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении относительно 36-летнего конотопчанина, который 8 марта позвонил на специальную линию ГУ НП в Сумской области и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала станции Конотоп.

При этом подозреваемый достоверно знал, что распространяемая им информация является неправдивой. В результате отработки полученной информации правоохранители сначала проверили вокзал на отсутствие взрывчатки, а потом установили личность шутника.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей и другими тяжкими последствиями) УК Украины.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, отныне шутнику грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.