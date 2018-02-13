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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:551502

В Сумах на взятке поймали депутата горсовета

Депутат Сумского городского совета требовал от предпринимателя 4,5 тыс. долларов США.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность председателя одного из постоянных комиссий Сумского городского совета. Депутат требовал от частного предпринимателя 4,5 тыс. долларов США за содействие в продлении срока аренды земельного участка.

В понедельник, 12 марта, предприниматель передал через посредника оговоренную сумму для председателя комиссии. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, в том числе проводятся обыски в офисе и по месту жительства депутата. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Как сообщает сайт горсовета, главой постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии является депутат Вячеслав Степченко (БПП «Солидарнгость»).

Право Взятка Вячеслав Степченко Депутаты горсовета

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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