В департаменте Сумского горсовета провели обыск

Сотрудники прокуратуры нагрянули в департамент около 18.00 в соответствии с разрешением на обыск. Известно, что их интересовали «земельные документы», а обыск был проведен в кабинете директора и соответствующем отделе, где заключаются договора об аренде земельных участков.
В департаменте комментировать обыски отказались, ссылаясь на тайну следствия. Однако директор департамента Юрий Клименко говорит, что обыск проведен, по его мнению, в соответствии с разрешительными документами. За более подробными комментариями он рекомендовал обратиться в органы прокуратуры.
Напомним: сегодня прокуратурой совместно с СБУ в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность главы одной из постоянных комиссий Сумского городского совета. Депутат требовал от частного предпринимателя 4,5 тыс. долларов США за содействие в продлении срока аренды земельного участка.
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