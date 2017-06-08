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Андрей Долод
Андрей Долод
Сегодня 22:07271

В департаменте Сумского горсовета провели обыск

Сегодня, 12 марта, около 21.00 завершились следственные действия в кабинетах департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского горсовета.

Сотрудники прокуратуры нагрянули в департамент около 18.00 в соответствии с разрешением на обыск. Известно, что их интересовали «земельные документы», а обыск был проведен в кабинете директора и соответствующем отделе, где заключаются договора об аренде земельных участков.

В департаменте комментировать обыски отказались, ссылаясь на тайну следствия. Однако директор департамента Юрий Клименко говорит, что обыск проведен, по его мнению, в соответствии с разрешительными документами. За более подробными комментариями он рекомендовал обратиться в органы прокуратуры.

Напомним: сегодня прокуратурой совместно с СБУ в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность главы одной из постоянных комиссий Сумского городского совета. Депутат требовал от частного предпринимателя 4,5 тыс. долларов США за содействие в продлении срока аренды земельного участка.

Право Департамент ресурсных платежей Обыск

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