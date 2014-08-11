Заходи до Дня українського добровольця

Про це повідомляє сайт Сумської мерії.
12:00 - покладання квітів до могил загиблих учасників АТО (Алея Героїв на Центральному кладовищі)
14:00 - зустріч з добровольцями (Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вул. Г. Кондратьєва, 165/71).
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