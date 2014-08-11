Заходи до Дня українського добровольця 14 березня з нагоди Дня українського добровольця у Сумах відбудеться низка заходів.

Про це повідомляє сайт Сумської мерії. 12:00 - покладання квітів до могил загиблих учасників АТО (Алея Героїв на Центральному кладовищі) 14:00 - зустріч з добровольцями (Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вул. Г. Кондратьєва, 165/71). Крім того, j 18.30 в Сумах відбудеться марш добровольців