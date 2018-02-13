В Сумах пьяный водитель устроил тройное ДТП Автопроисшествие случилась на улице Прокофьева.

Прибыв на место инспекторы установили, что 44-летний водитель, управляя автомобилем Ford, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил наезд на автомобиль Citroen, который в дальнейшем по цепной реакции наехал на еще один Ford.

Начав общаться с участниками ДТП, полицейские заметили, что водитель, который совершил ДТП, имеет явные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 1, 21 промилле алкоголя, что более чем 6 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы составили на него админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.