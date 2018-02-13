Электромеханик поезда «Москва-Кишинев» перевозил лекарства

Во время проверки одного из вагонов поезда «Москва-Кишинев» общая обзорная группа в личных вещах гражданина Молдовы, который, как выяснилось, является электромехаником этого поезда, обнаружила лекарственные средства для лечения и профилактики заболеваний у пчел. Всего было выявлено 265 ампул и флаконов лекарства «Апитон», «Бисанар» и «Экофитол».
Сейчас обнаруженные препараты изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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