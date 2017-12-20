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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:4093

Сумчане вышли в лидеры теннисной Суперлиги

11 марта в Сумах «Теннисная академия» принимала в рамках третьего тура второго этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге черниговскую команду «Пасс-авто».

Игра завершилась разгромом гостей 4:0 (Тужилин – Щепанский 3:1, Мельник – Гребенюк 3:1, Сарматов – Бельский 3:1, Сарматов / Тужилин - Щепанский/Гребенюк 3:0 ).

После этой игры у наших теннисистов 5 очков (2 победы и 1 поражение). У полтавской «ТТ ТЕАМ» - 4 очка (2 победы), у столичной «Фортуны» - 3 (1 победа – 1 поражение), но этим командам предстоит сыграть матч третьего тура 18 марта. Черговчане замкают турнирную таблицу с 3 очками (3 поражения).

В четвертом туре сумчане 1 апреля будут принимать полтавскую команду.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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