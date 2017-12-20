Сумчане вышли в лидеры теннисной Суперлиги

Игра завершилась разгромом гостей 4:0 (Тужилин – Щепанский 3:1, Мельник – Гребенюк 3:1, Сарматов – Бельский 3:1, Сарматов / Тужилин - Щепанский/Гребенюк 3:0 ).
После этой игры у наших теннисистов 5 очков (2 победы и 1 поражение). У полтавской «ТТ ТЕАМ» - 4 очка (2 победы), у столичной «Фортуны» - 3 (1 победа – 1 поражение), но этим командам предстоит сыграть матч третьего тура 18 марта. Черговчане замкают турнирную таблицу с 3 очками (3 поражения).
В четвертом туре сумчане 1 апреля будут принимать полтавскую команду.
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