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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48421

Сумчанка откупила сына от псевдокопов за 50 тысяч

Несмотря на широкую профилактически разъяснительную работу и регулярные предупреждения со стороны полиции, граждане из-за излишней доверчивости снова становятся жертвами телефонных мошенников.

За последние несколько дней от рук аферистов пострадали пенсионеры из Сум, Лебедина и Ямполя, которые, доверившись незнакомым собеседникам, которые назывались работниками полиции, потеряли 75 000 гривен.

Так, в полицию обратилась 82-летняя сумчанка и 69-летняя ямпольчанка. Женщины рассказали, что им позвонил незнакомый мужчина, назвавшийся работником полиции и сообщил, что их сыновья находятся в полиции, и им грозит уголовная ответственность. Под предлогом «решения вопроса», предложили их «откупить». И если сумчанке «спасение» сына стоило 50 000 гривен, другая старушка перечислила аферистам на их банковский счет пять тысяч.

Еще одной 78-летней сумчанке и 89-летней жительнице Лебединского района так называемые псевдополицейские сообщили, что их родственники попали в ДТП. И деньги нужны на лечение пострадавших. В противном случае их близкие окажутся за решеткой. Поэтому, не долго думая, обе «оплатили» мошенникам 20 000 гривен. А придя в себя, позвонили близким, от которых узнали, что их так подло обманули.

В настоящее время по всем фактам в полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленников. А правоохранители в очередной раз предостерегают всех жителей области быть менее доверчивыми с телефонными собеседниками и всегда проверять полученную информацию. Проверяйте у звонящего, назвавшегося полицейским фамилию, имя и отчество задержанного, дату его рождения. Уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш сын или родственник, после чего перезвоните в дежурную часть и проверьте информацию. Попробуйте как можно скорее перезвонить тому, кто «нуждается в немедленной помощи», или людям, которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть информацию. Ведь если звонят мошенники, обычно они не обладают такой информацией, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество

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