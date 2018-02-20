На Сумщине участковый задержал грабителя Чтобы разжиться деньгами, житель села Боромля ограбил своего знакомого, отобрав у него мобильный телефон.

В Тростянецкое отделение полиции обратился 24-летний житель села Боромля и сообщил, что стал жертвой преступления. Как выяснилось, мужчина пошел в магазин и у него встретил своего знакомого. В ходе общения между мужчинами возник разговор, во время которой односельчанин напомнил ему, что тот якобы задолжал ему деньги, и потребовал отдать долг. А заметив в руке «должника» мобильный телефон, выхватил его и быстро побежал прочь.

Потерпевший, быстро сориентировавшись, связался с отделением полиции и сообщил о преступлении. А участковый офицер полиции в тот же день задержал и доставил в отделение подозреваемого в совершении грабежа 24-летнего гражданина. Злоумышленник ранее уже неоднократно задерживался правоохранительными органами за преступления связанные с наркотиками и кражи чужого имущества. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.