Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00133

На Сумщине участковый задержал грабителя

Чтобы разжиться деньгами, житель села Боромля ограбил своего знакомого, отобрав у него мобильный телефон.

В Тростянецкое отделение полиции обратился 24-летний житель села Боромля и сообщил, что стал жертвой преступления. Как выяснилось, мужчина пошел в магазин и у него встретил своего знакомого. В ходе общения между мужчинами возник разговор, во время которой односельчанин напомнил ему, что тот якобы задолжал ему деньги, и потребовал отдать долг. А заметив в руке «должника» мобильный телефон, выхватил его и быстро побежал прочь.

Потерпевший, быстро сориентировавшись, связался с отделением полиции и сообщил о преступлении. А участковый офицер полиции в тот же день задержал и доставил в отделение подозреваемого в совершении грабежа 24-летнего гражданина. Злоумышленник ранее уже неоднократно задерживался правоохранительными органами за преступления связанные с наркотиками и кражи чужого имущества. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж Тростянецкий район

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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